Москва, 21 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В Москве 16-летний школьник расстроился, что ему не сделали Шенгенскую визу и сбежал из дома в Финляндию, рассказал источник ИА Регнум.

IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

По словам собеседника агентства, в июле десятиклассник собрал рюкзак, ничего не сказал родителям и ушёл из дома. Первое время мать ждала, что подросток сам вернётся домой, а затем обратилась в полицию. Правоохранители смогли проследить путь школьника до ближайшего Подмосковья. Полиция продолжила поиски и выяснила, что молодой человек сумел добраться до Карелии, а затем попытался пересечь российско-финскую границу. Его задержали сотрудники погранслужбы РФ.

Мать мальчика предположила, что он сбежал из-за того, что ему не сделали Шенгенскую визу и он не смог отправиться в Европу.

В июле ИА Регнум также сообщало, что в Ставропольском крае пропала 15-летняя дочь цыганского барона. Как выяснилось, девочка сбежала из дома ради замужества.