Москва, 21 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Бюджет России получил на 20% больше налогов за десять месяцев 2024 года, в казну поступило почти 46 трлн рублей. Это подтвердил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава ФНС Даниил Егоров.

«За десять месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти 46 триллионов рублей. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года, да?» — уточнил в ходе встречи глава государства.

Егоров подтвердил данные и уточнил, что по сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 8 трлн рублей.