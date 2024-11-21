Москва, 21 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. За комментариями по вопросу о возможном запуске межконтинентальной баллистической ракете по Украине следует обращаться к Министерству обороны, заявил 21 журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о якобы имевшем место запуске указанного типа ракеты из Астраханской области по объекту в Днепропетровске заявила пресс-служба воздушных сил Украины. Ракету сбить не удалось, отмечалось в сообщении. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать, - сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, Песков также отметила, что Россия рассчитывает на ответственную позицию всех стран в отношении возможного применения ядерного оружия. Так он прокомментировал заявления Пентагона о том, что власти США допускают обмен ядерными ударами, если им после этого удастся сохранить часть арсенала и мировое лидерство.

Россия занимает ответственную позицию, прикладывая максимум усилий для недопущения такого конфликта, и рассчитывает, что столь же ответственную позицию займут и другие страны, добавил Песков.