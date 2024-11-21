Берлин, 21 ноября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в своих мемуарах о том, что её всегда поражала уверенность президента России Владимира Путина в собственной правоте. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.

Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты. Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку», — указала она в книге.

Также, по её мнению, Путин всегда требовал к себе серьёзного и уважительного отношения. Меркель добавила, что «Россия не исчезнет с карты мира».

Мюнхенская речь Путина на конференции по безопасности 10 февраля 2007 года была посвящена критике однополярного мирового порядка и определила место России в глобальном мире. Меркель заявила, что часть положений, высказанных российским лидером тогда, она не считала неверными, например критику войны США в Ираке.

Мемуары Меркель опубликуют под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021». Она представит книгу в Берлине 26 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в своих мемуарах Меркель также заявила, что в 2017 году на встрече с президентом США Дональдом Трампом заметила, что он «очарован Путиным». При этом экс-канцлер после встречи с Трампом осталась под плохим впечатлением и поняла, что совместная работа с ним не сложится.

Конфликт на Украине не случился бы, если бы Ангела Меркель прислушалась к Дональду Трампу, утверждал американский дипломат Ричард Гренелл. Также он отметил, что и Меркель, и нынешний глава Белого дома Джо Байден проявили слабость в международных делах. Гренелл призвал к поиску мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта.