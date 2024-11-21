Москва, 21 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 ноября провёл встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниилом Егоровым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров

Мероприятие состоялось в День работника налоговых органов, который отмечается в России каждый год 21 ноября. Этот праздник был учреждён указом президента РФ в 2000 году.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Владимир Путин заявил, что сотрудники ФНС России вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны, повышение её результативности и открытости.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему, после чего зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Он предложил снизить налоговую нагрузку на семьи, стимулировать бизнес, который вкладывается в инфраструктурные проекты, и одновременно «закрыть лазейки» для тех, кто не платит налоги.