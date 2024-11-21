Луганск, 21 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Тайник с боеприпасами, предназначенными для украинских военных, обнаружили на территории Луганской Народной Республики росгвардейцы и сотрудники ФСБ. Об этом сообщает 21 ноября пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия

Отмечается, что скрытый полевой склад с боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийского и инженерного вооружения был найден в ходе специальных разведывательных мероприятий.

В схроне находилось около 4 тыс. патронов различного калибра для стрелкового оружия, 30 осколочно-фугасных гаубичных снарядов калибра 152 мм, 117 взрывателей для снарядов калибра 122 мм и 46 штук танковых снарядов калибра 125 мм.

«Обнаруженные боеприпасы переданы для дальнейшего разбирательства», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Донецкой Народной Республике сотрудники Росгвардии изъяли крупный арсенал Вооружённых сил Украины (ВСУ) с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасами и взрывчаткой. Боеприпасы, найденные на территории заброшенного предприятия, передали следственно-оперативной группе.