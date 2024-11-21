Москва, 21 ноября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал к ударам по России, возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

Социальные сети

«В отношении Михаила Вербицкого, 1969 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)», — указано в сообщении.

В структурах уточнили, что сейчас блогер находится за пределами России. Ранее сообщалось, что Вербицкий также выступал с критикой СВО и выражал сомнения в официальной версии по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».

Как передавало ИА Регнум, в июне комика и видеоблогера Данилу Поперечного внесли в реестр иностранных агентов. Одной из причин, как уточнили в суде, стала его политическая деятельность на YouTube. Согласно судебным документам, комик покинул Россию сразу после того, как началась военная спецоперация на Украине.

Иноагентом Поперечного признали из-за критики СВО в социальных сетях, работы на предоставляемой иноагентом площадке, а также получения финансирования из-за рубежа. В частности, по данным Минюста, он получил $6,4 тыс. от американской организации Fullscreen и $55,8 тыс. — от ирландской Google Ireland Limited. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов другого иноагента.