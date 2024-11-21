Вашингтон, 21 ноября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Сумасшедшие в руководстве США, которые желают конфликта с Россией, скоро потеряют свою власть. Об этом заявил американский режиссёр и актёр Кевин Сорбо, который получил известность по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла».

Iris Edinger/Global Look Press Кевин Сорбо

Такое обращение к РФ он оставил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет конфликта с вами. Этого желают «психи», находящиеся у власти [в Соединённых Штатах]. Их скоро не будет», — написал актёр.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине. В октябре того же года он вновь обратился к правительству США и заявил о необходимости помогать американцам, пострадавшим от воздействия урагана «Иэн», вместо поддержки Киева

10 ноября сын избранного президента США Дональд Трамп — младший отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский скоро лишится помощи Вашингтона. Тогда он уточнял, что это произойдет через 38 дней, когда американские выборщики должны утвердить результаты голосования, по итогам которого на президентских выборах победил республиканец Дональд Трамп.

В июне 2023 года американский актёр Джеймс Кэвизел, известный по фильмам «Страсти Христовы» и «Солдат Джейн», в интервью бывшему советнику Дональда Трампа Стиву Бэннону заявил, что власти США два года врали американцам, что в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет нацистов. Он добавил, что сам начал искать материалы по этой теме и получил надёжную информацию.