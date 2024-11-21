Красный Лиман, ДНР, 21 ноября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе украинских формирований через реку Северский Донец на краснолиманском направлении, сообщили 21 ноября в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что цель была уничтожена. В своём Telegram-канале Минобороны РФ опубликовало видеозапись поражения переправы.

Х-38 является высокоточной авиационной ракетой класса «воздух — земля» малого радиуса действия. Её приняли на вооружение в ВС РФ в 2012 году. Ракету разработала корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Х-38 используется для уничтожения широкого круга целей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября стало известно, что российские лётчики в Харьковской области уничтожили переправу украинских войск через реку Оскол, применив авиационную бомбу, оснащённую универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель находилась возле села Гороховатка в Боровском районе. В Минобороны РФ уточнили, что в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав для проведения ротации.

24 октября появилась информация, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удары по переправе украинских войск через Оскол в Харьковской области. Она располагалась западнее населённого пункта Купянск-Узловой. Объект удалось уничтожить.