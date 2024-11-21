Пекин, 21 ноября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Ядерная политика США серьёзно подорвала глобальный стратегический баланс и стабильность, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Zuma/TASS Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit

«В последние годы США повысили роль ядерного оружия в политике национальной безопасности. США серьёзно подорвали глобальный стратегический баланс и стабильность, усилили военное соперничество и конфронтацию», — сказал он.

Он добавил, что своими решениями и действиями Штаты также значительно повысили ядерные риски.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

18 ноября на фоне возможного разрешения ВСУ наносить удары ATACMS вглубь территории России Линь Цзянь призвал обе стороны к деэскалации и скорейшему охлаждению ситуации. Дипломат уточнил, что Китай поддерживает и поощряет все инициативы по урегулированию украинского кризиса и готов играть в мирных процессах конструктивную роль.

12 сентября Китай и Бразилия представили совместный меморандум по урегулированию украинского конфликта. Глава МИД КНР Ван И в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября подчеркнул, что Китай не подливает масла в огонь и не использует конфликт на Украине для извлечения прибыли, а играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры.