Москва, 21 ноября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Обязательный тест на наркотики хотят ввести в России для тех, кто получает водительские права. Об этом сообщает 21 ноября Telegram-канал Mash.

Речь идёт о правилах получения медицинской справки, которую требуют от желающих сдать на права. Предполагается, что ужесточение правил сократит число ДТП, происходящих по вине пьяных водителей.

«Сейчас купить «хорошую» бумажку быстрее и дешевле, чем сделать самому. Этим пользуются любители запрещёнки и хронические алкоголики», — говорится в сообщении.

Доля дорожных аварий, случившихся по вине или с участием нетрезвых водителей, составляет 10%, следует из данных за девять месяцев этого года. В результате погибли 105 человек, больше 2,5 тыс. пострадали.

Более строгие требования к оформлению медсправки позволили бы избежать таких последствий, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, большинство автошкол, договорившись с клиниками, выдают нужные бумаги быстро и за небольшую плату. Более того, справку, заверенную наркологом и психиатром, можно заказать в интернете, анализы при этом не нужны. Всего через полчаса её доставят на дом.

Люди, лишённые прав за вождение в пьяном виде, тоже пользуются таким «сервисом». Поэтому автомобильный союз попросил Министерство здравоохранения создать базу граждан, которые наблюдаются у врачей, психиатров и наркологов, чтобы до излечения они не могли садиться за руль.

Более важными в организации считают поправки в законодательство, которые обяжут будущих автомобилистов сдавать анализы и предъявлять их результаты, отмечается в материале.