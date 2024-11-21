Канский район, Красноярский край, 21 ноября, 2024, 09:48 — ИА Регнум. По меньшей мере 33 человека оказались в больнице после массового отравления в одной из школ города Канска в Красноярском крае, сообщили 21 ноября в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

В числе госпитализированных 30 школьников и трое взрослых — охранник и два учителя.

Информация о массовом отравлении начала поступать 20 ноября. У пациентов, которые обратились к врачам, фиксировались признаки острой кишечной инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября в одной из школ города Новочебоксарска в Чувашии было выявлено массовое отравление. За медицинской помощью обратились более 200 человек. После проведения прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).