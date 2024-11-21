Курск, 21 ноября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» перехватили в Курской области украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Об этом военнослужащие сообщили журналистам.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Военные, которые участвовали в захвате беспилотного летального аппарата (БПЛА), служат в составе группы, которой командует боец с позывным Пресс. Военнослужащие отметили, что «Мамонт» имеет характеристики как FPV-дрона, так и тяжелого украинского беспилотника «Баба-Яга».

«Это что-то между FPV и «Бабой-Ягой»… Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался. Скорее всего даже, «Баба-Яга» его тащит, потом отпускает», — поделился подробностями боец с позывным Диор, которого цитирует «РИА Новости».

Военнослужащий также уточнил, что применение указанного БПЛА почти не зависит от погодных условий, поскольку дрон может летать даже в пасмурную и ветреную погоду. Он добавил, что перехваченный «Мамонт» будет отдан специалистам для изучения.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля стало известно, что российский FPV-дрон сбил в небе над Раздоловкой в ДНР ударный гексакоптер ВСУ «Баба-яга», который летел в сторону позиций Вооружённых сил России. Украинские военные хотели использовать его для сброса мин. При столкновении с FPV-дроном гексакоптер взорвался в воздухе.

В конце сентября Министерство обороны России показало кадры уничтожения беспилотника «Баба-яга» в небе над Харьковской областью. Его сбил оператор российского FPV-дрона группировки войск «Север».