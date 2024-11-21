Минск, 21 ноября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Вьетнамские власти выдали Белоруссии Василия Веремейчика, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил начальник следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Константин Бычек.

Кадр из видео

Веремейчик воевал в составе «полка имени Калиновского», который был признан Верховным судом Белоруссии террористической организацией. Бычек в эфире телеканала ОНТ уточнил, что его доставили в Минск «в рамках международного сотрудничества» по запросу КГБ республики.

Веремейчик является уроженцем города Солигорска Минской области. Он участвовал в боевых действиях в зоне украинского конфликта с 2022 года. По некоторым данным, его задержали на территории Вьетнама.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что бойцы «полка Калиновского» хотят вернуться в Белоруссию, но их не пускают заградотряды. Он уточнил, что численность бойцов этого подразделения составляла от 100 до 200 человек. По его словам, многие были ликвидированы.