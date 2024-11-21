Москва, 21 ноября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS уже применялись в Крыму, поэтому российские военные умеют их уничтожать, заявил военный эксперт Виктор Литовкин KP.RU.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

По мнению Литовкина, американские и британские дозвуковые ракеты уязвимы перед системами ПВО «Бук», «Панцирь», С-300, С-400.

Эксперт заверил, что российские военные хорошо освоили тактику перехвата иностранных ракет, ещё до разрешения Запада и США их использовать для ударов вглубь РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон использует многомиллиардную военную помощь Украине для собственной выгоды. Поставляя Киеву устаревающие ракеты ATACMS, США модернизируют собственный военный арсенал.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В случае, если России удастся отразить удар американских ATACMS, весь мир, и в том числе Китай, осознают слабость военных технологий США, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.