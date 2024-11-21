Нью-Йорк, США, 21 ноября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Приклеенный серым скотчем к стене банан 20 ноября был куплен на торгах аукционного дома Sotheby’s за 6,2 млн долларов в Нью-Йорке. О сделке сообщается на сайте крупнейшего аукциона.

Банан

Банан был приклеен ровно в 160 сантиметрах от пола. Лот «Комедиант» создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Предварительная стоимость составляла от 1 млн до 1,5 млн долларов. В итоге «произведение» было продано за 6 240 000 долларов.

Покупатель — молодой криптовалютный бизнесмен китайского происхождения Джастин Сан. В соцсетях он написал, что в ближайшие дни лично съест банан.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года шедевр испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе дома Sotheby’s в Лондоне за 139,364 млн долларов. На полотне художник изобразил свою возлюбленную и музу — французскую модель Марию-Терезу Вальтер.

Редкую почтовую марку с перевёрнутым изображением самолёта «Перевернутая Дженни» продали на аукционе в Нью-Йорке 12 ноября более чем за $2 млн. Это стало рекордной суммой для американской марки. Торги прошли в аукционной галерее Роберта А. Сигела. Её председатель Скотт Трепел сообщил, что эта марка лучшая из серии. Её выпустили в 1918 году в партии из 100 штук. Из-за спешки у всех этих марок самолёт Curtiss JN-4 изобразили перевёрнутым. Эта партия считается одной из самых известных среди филателистов в США.