Москва, 21 ноября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 из 66 самолётов Airbus A320/A321neo. Об этом сообщило 21 ноября издание «Коммерсантъ».

Igor Dvurekov Самолёт Airbus A320

В качестве основной причины вывода из оборота каждого второго Airbus названы трудности с ремонтом двигателей из-за санкций и нехваткой запчастей на международном рынке.

Часть воздушных судов вывели в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого туристического сезона, однако до 20 лайнеров могут не вернуться к полётам. Наиболее серьёзная ситуация сложилась у авиакомпании S7, где из 39 бортов простаивает 31 самолёт.

По данным собеседников издания, массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации может произойти в 2026 году.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Европейское агентство по авиабезопасности приняло решение отозвать сертификаты для российских воздушных судов, фактически запретив использование в Европе самолётов российского производства. Агентство также отозвало сертификаты на тренажёры Airbus, на которых обучались российские пилоты.

В свою очередь в МИД отметили, что введенные ЕС и США антироссийские санкции в авиационной отрасли стали беспрецедентной попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения России. В ведомстве подчеркнули, что такого рода ограничения поставили под угрозу безопасность авиаперевозок пассажиров на внутренних и международных направлениях.