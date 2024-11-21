На Западе раскрыли план Зеленского подарить США ценные ресурсы РФ
PO: Зеленский предложил США разработку ценных ресурсов на территории России
Варшава, 21 ноября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Белому дому совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях. Подобное сотрудничество якобы поможет Зеленскому добиться расположения со стороны избранного президента США Дональда Трампа. Такое предположение высказали авторы польского издания Portal Obronny.
«Аналитики заключили, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в «триллионы долларов», включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Зеленского с Трампом», — отметило издание.
В материале указывается, что на Украине содержатся семь процентов мировых запасов титана, 20 процентов запасов графита и 500 тыс. тонн лития. При этом страна не разрабатывала эти месторождения — не было необходимых для освоения мощностей, которые есть у западных союзников.
Примечательно, что реализация планов Зеленского имеет сложности — наиболее богатая ими часть Украины уже вошла в состав России или контролируется ею.
Так, Крым и Донбасс имеют крупные залежи природного газа, а запасы сланцевой нефти на шельфе Чёрного моря могут достигать 100-150 млн баррелей.
Сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернёт свои восточные и южные территории, что маловероятно, заключил Portal Obronny.
Как сообщало ИА Регнум, Киев не сможет «вернуть» Крым военным путём и поэтому рассчитывает на некое «дипломатическое» решение, заявил 20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.
Время главы киевского режима Владимира Зеленского у власти на Украине подошло к концу, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад пытается использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России.