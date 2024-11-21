Варшава, 21 ноября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Белому дому совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях. Подобное сотрудничество якобы поможет Зеленскому добиться расположения со стороны избранного президента США Дональда Трампа. Такое предположение высказали авторы польского издания Portal Obronny.

Ввстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

«Аналитики заключили, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в «триллионы долларов», включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Зеленского с Трампом», — отметило издание.

В материале указывается, что на Украине содержатся семь процентов мировых запасов титана, 20 процентов запасов графита и 500 тыс. тонн лития. При этом страна не разрабатывала эти месторождения — не было необходимых для освоения мощностей, которые есть у западных союзников.

Примечательно, что реализация планов Зеленского имеет сложности — наиболее богатая ими часть Украины уже вошла в состав России или контролируется ею.

Так, Крым и Донбасс имеют крупные залежи природного газа, а запасы сланцевой нефти на шельфе Чёрного моря могут достигать 100-150 млн баррелей.

Сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернёт свои восточные и южные территории, что маловероятно, заключил Portal Obronny.

Как сообщало ИА Регнум, Киев не сможет «вернуть» Крым военным путём и поэтому рассчитывает на некое «дипломатическое» решение, заявил 20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Время главы киевского режима Владимира Зеленского у власти на Украине подошло к концу, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад пытается использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России.