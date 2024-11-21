ДНР, 21 ноября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Украинские националисты используют жителей Часового Яра в Донецкой Народной Республике в качестве живого щита. Об этом в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

ИА Регнум Часов Яр

Об обстановке в Часов Яре рассказал на видео командир штурмового отряда спецназа «АХМАТ» с позывным Шустрый. Украинские военные не выпускают мирных жителей из города, держатся рядом с ними, во дворах выставляют миномётные установки, пользуясь тем, что российские бойцы не бьют по гражданским.

По словам Шустрого, в городе идут тяжёлые бои. В освободительной операции задействованы бойцы спецназа «АХМАТ» совместно с 78-м мотострелковым полком «Север-АХМАТ» Минобороны РФ.

«Укронато в присущей себе манере использует простых людей в качестве живого щита. К сожалению, подлость украинских националистов не ограничивается только этим. Печально, что они насильно удерживают людей в черте города. Понимают, что только так смогут ненадолго задержать наступление российских войск», — написал Кадыров.

Чеченский лидер выразил уверенность, что бойцам не составит труда сравнять с землей здание, где располагается противник. Но сделать они это смогут только тогда, когда гражданское население будет в полной безопасности, не являясь живым щитом для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики успешно действуют в Часов Яре — они прорвали оборону противника и закрепились в центральной части города. Об этом рассказал 20 ноября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В начале ноября военнослужащий 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча рассказал, что российские военные взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку украинских войск в центре Часова Яра.

Российские военные освободили посёлок Ильинка на кураховском направлении в ДНР.

ВС РФ используют тактику «волчьей охоты», чтобы освобождать от украинских сил населённые пункты на кураховском направлении. Они разбиваются на мелкие группы и, окружая противника, загоняют его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, у подразделений ВСУ не остаётся возможностей для удержания позиций, что вынуждает их сдаться в плен.