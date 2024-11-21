Москва, 21 ноября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. График выходных и праздничных дней в конце декабря 2024 года пока менять не планируется. Об этом ТАСС сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Выходные дни, календарь

В конце декабря работающих ожидает шестидневная рабочая неделя — суббота 28 декабря будет рабочей. При этом новогодние выходные захватят 11 дней — с 29 декабря по 8 января 2025 года.

«График всех выходных и праздничных дней принят на уровне правительства, не планируется никаких изменений. Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее, чем если бы мы разбивали и делали бы 31 декабря рабочим днём», — добавил Антон Котяков.

Перед Новым годом у работающих будет три выходных дня — 29, 30 и 31 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Станислав Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед празднованием Нового года. Он вместе с другими парламентариями обратился к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением позволить регионам установить 28 декабря выходным по своему усмотрению.

При этом 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём. С воскресенья, 29 декабря, начнутся длинные новогодние выходные, которые продлятся до 8 января включительно.

Отмена шестидневной рабочей недели в конце декабря 2024 года может перегрузить экономику. Такое мнение высказала 12 ноября член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.