Берлин, 21 ноября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что в президенте России Владимире Путине её всегда поражала прежде всего его уверенность в собственной правоте. Фрагменты из книги опубликовала немецкая газета Die Zeit.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты», — написала Меркель.

В пример экс-канцлер привела известную речь Путина, которую он произнёс в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление российского лидера было посвящено видению места и роли РФ в мире с учётом тогдашних реалий и угроз, а также неприемлемости однополярной модели в современной политике.

Меркель отметила, что «не считала полностью неверными» некоторые тезисы, сказанные Владимиром Путиным. Так, президент подверг критике войну США в Ираке. По словам немецкого политика, Путин показал себя человеком, «который был всегда начеку». При этом она подчеркнула, что «Россия не исчезнет с карты мира».

Презентация книги состоится в Берлине 26 ноября. Мемуары выйдут под названием «Свобода. Воспоминания 1954 — 2021».

Как сообщало ИА Регнум, ещё несколько лет назад Германию считали ведущей державой в ЕС, а Ангелу Меркель — самой влиятельной женщиной в мире.

Профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон ранее заявлял, что бывший канцлер Германии может использоваться Соединёнными Штатами для налаживания контактов с Россией. По его словам, она считается основным кандидатом на участие в переговорах по Украине. Меркель имеет опыт общения с Путиным. Кроме того, она не обладает прямыми связями с действующим правительством ФРГ, отметил эксперт.

Главный редактор французского журнала Le Figaro Magazine Гийом Рокетт заявил, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, и занимавший пост президента Франции Николя Саркози ещё в 2008 году называли безумием вступление Украины в НАТО. Они предупреждали, что Россия воспримет это как провокацию, но Украина продолжала стремиться в альянс.