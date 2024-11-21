Москва, 21 ноября, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с участием журналистки Sky News на пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что она покраснела, увидев «настоящую демократию».

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Симоньян

Известно, что журналистка британского издания тайно пробралась на брифинг Лаврова в Рио-де-Жанейро, куда западную прессу не приглашали в ответ на санкции против российских СМИ.

«Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование — коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела», — написала Симоньян в Telegram-канале, добавив, что когда внезапно «видишь настоящую демократию — краснеешь».

Как сообщало ИА Регнум, журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться с вопросами к Сергею Лаврову. Отмечается, что на пресс-конференцию к главе МИД РФ были приглашены лишь российские и бразильские репортёры. Британка выяснила, где пройдёт мероприятие. Журналисты из пула министра в ходе голосования по предложению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой допустили на пресс-конференцию коллегу из Sky News.