Москва, 21 ноября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Запад предпринимает попытки открыть второй фронт в Белоруссии для создания нового антироссийского плацдарма. Эти планы тщетны, прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий расследование белорусских журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Белоруссии

«Все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить. Я бы не рекомендовал Западу играть с огнём», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Слуцкий добавил, что целью западников является госпереворот.

Согласно обновлённой ядерной доктрине РФ, в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие, напомнил руководитель фракции ЛДПР.

Как сообщало ИА Регнум, по данным государственного белорусского телеканала ОНТ, польские спецслужбы содействуют подготовке боевиков из числа представителей белорусской оппозиции, которые намерены совершить нападение на территорию республики. Иностранные спецслужбы используют настрой беглых и различных диаспор, активно создают боевые отряды. Инструкторы — иностранные наёмники, оружие и снаряжение предоставляет Киев, отметили журналисты. КГБ Белоруссии получил достоверные данные о том, что часть участников формирований проходит подготовку в Польше при непосредственном участии спецназа GROM. Местные власти знают об этом, не противодействуют. При этом меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек усилились, пояснил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

В начале ноябре начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк утверждал, что НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией. По его словам, усиливается присутствие НАТО в Польше и странах Прибалтики, территория этих стран целенаправленно превращается в подготовленный в военном отношении плацдарм.