Доха, 21 ноября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Израиль обстрелял окрестности больницы «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Об этом 21 ноября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

В Telegram-канале журналисты уточнили, что жертвами израильского обстрела стали 66 человек, более 100 получили ранения.

Большинство погибших — женщины и дети.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа. Из 15 голосовавших на заседании стран только Штаты выступили против, в результате чего резолюция не была принята.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал вето США на резолюцию СБ о прекращении огня в секторе Газа. Дипломат подчеркнул, что РФ шокирована решением США. Резолюция требовала «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», и «немедленного и безусловного освобождения всех заложников». Документ также подразумевал гуманитарную помощь палестинцам и обеспечение выполнения мандата в регионе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.