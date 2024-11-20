Москва, 21 ноября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли законопроект о внедрении универсального платёжного кода при оплате в безналичном порядке товаров, работ и услуг. С соответствующей инициативой выступили сенаторы и депутаты по главе с председателем Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ, предлагающий поправки в законы «О Центральном банке РФ» и «О национальной платёжной системе», размещён в электронной базе данных Госдумы.

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«Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платёжных услуг, развитие конкуренции на платёжном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платёжной инфраструктуре всех участников рынка», — отметил Аксаков в Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что вступление в силу закона планируется по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Отложенный срок определили с учётом необходимости подготовки операторов по переводу денежных средств к соблюдению устанавливаемых требований.

В пояснительной записке к документу указали, что при проведении безналичных расчётов банки обяжут предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только с помощью универсального платёжного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Финансовым организациям необходимо обеспечить возможность использовать QR-код во всех программных средствах и технических устройствах, включая торговые терминалы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Банк России объявил о начале внедрения универсального платёжного QR-кода на базе инфраструктуры НСПК. Он подойдёт для разных способов платежей — через Системы быстрых платежей (СПБ), с помощью pay-сервиса и сервиса рассрочки. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, сканируя его камерой телефона или конкретного платёжного приложения. У покупателя при этом сохраняется возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СПБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 16 октября отметила, что регулятор стремится создать равные условия для всех банков и не намерен подменять частных игроков. QR-код не создаёт никакой конкуренции с рыночными продуктами, поскольку сам не является продуктом. Он представляет собой инфраструктурный стандарт, добавила Набиуллина.