Киев, 21 ноября, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале успокоил украинцев, взволнованных «информационным нагнетанием» с закрытием нескольких посольств в Киеве.

ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский пояснил, что «сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности», её нет. При этом он посоветовал всегда обращать внимание на воздушную тревогу.

«Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, — всё это только России же и помогает», — заявил лидер киевского режима.

Зеленский также призвал украинцев не позволять никому использовать их эмоции «в собственных интересах».

Как передавало ИА Регнум, МИД Украины обвинил США, Италию и Испанию в «информационном нагнетании» на фоне закрытия ими посольств в Киеве и сообщений о предположительно готовящейся воздушной атаке. МИД Киргизии и посольство Казахстана на Украине также призвали своих граждан усилить меры безопасности либо покинуть территорию страны.

Вопросы, связанные с нанесением ударов по территории Украины, касаются хода спецоперации и относятся к компетенции Министерства обороны РФ, заявил 20 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о закрытии посольств в Киеве на фоне предупреждений о «потенциальной воздушной атаке».

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтавской и Харьковской областях. Власти Киевской области информировали о работе системы ПВО.

В Кремле не раз подчёркивали, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют каждый день, иногда по всей стране.