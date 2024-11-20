Минск, 20 ноября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. В Белоруссии всё настойчивее обсуждается военное вторжение в страну. План, разработанный оппозицией и её западными кураторами, предусматривает проникновение на территорию Белоруссии вооружённых групп из Польши, Литвы и Украины. В качестве первоначальной цели выбраны четыре участка на юго-западе республики. Об этом сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ.

Министерство обороны Республики Белорусь

Телеканал провёл расследование, результаты которого представил в фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь», показ которого состоялся 20 ноября.

«Можно только представить, что будет и какая мясорубка начнётся, если вовремя не реагировать, если не противостоять злу, которое хочет порезать Беларусь на куски. Уже несколько лет её хотят просто разорвать», — сообщили авторы фильма, отмечая, что силовики готовы к вторжению.

Предполагается, что в ходе активной фазы операции, по сигналу, границу пересекут бойцы «Белорусского добровольческого корпуса» (БДК), участвующего в конфликте на Украине на стороне ВСУ, а также других формирований и «хоругвей» из Польши и Литвы.

Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, расположенный на стыке границ Беларуси, Польши и Украины, заключили авторы расследования. Речь идёт о Кобринском районе и направлении Полесья.

По информации гостелеканала, в это же время активизируются ячейки, группы и отряды внутри страны.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооружённого нападения на страну. Но нападение на республику приведёт к началу третьей мировой войны, подчеркнул Лукашенко.

НАТО готовится к вооружённому противостоянию с Россией и Белоруссией, заявил в ноябре начальник главного управления — замначальника Генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк. Усиливается присутствие НАТО в Польше и странах Прибалтики, территория этих стран целенаправленно превращается в подготовленный в военном отношении плацдарм, добавил он.

В случае переноса боевых действий в Белоруссию у Лукашенко будет полное основание обратиться к России для использования тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом 6 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.