Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 ноября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро попыталась прорваться с вопросами к министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщила «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Отмечается, что на пресс-конференцию к главе МИД РФ были приглашены лишь российские и бразильские репортёры. Британка выяснила, где пройдёт мероприятие. Журналисты из пула министра в ходе голосования по предложению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой допустили на пресс-конференцию коллегу из Sky News. При этом её предупредили об ограниченном количестве вопросов, к тому же у журналистки не было возможности задать их. Тогда она решила попытаться прорваться к Лаврову, но у министра не осталось времени для ответа, так как по окончании мероприятия глава МИД РФ отправился в аэропорт.

Как передавало ИА Регнум, саммит лидеров G20 проходил 18–19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил Сергей Лавров.

Представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. Участники мероприятия, в частности, выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, приветствовали конструктивные инициативы в решении украинского кризиса, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения.