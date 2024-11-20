Суджанский район, Курская область, 20 ноября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв 20 ноября объявил, что принял решение уйти в отставку.

Кадр из Телеграм — канала

Решение было принято «после размышлений и разговора с губернатором» Курской области Алексеем Смирновым, сообщил чиновник.

«Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также поблагодарил жителей района за отзывчивость и критику, которая помогала ему «видеть ситуацию с разных сторон».

Как передавало ИА Регнум, во время встречи жителей с властями области 12 ноября Смирнов отправил Богачёва в отставку за молчание и нежелание идти на контакт с людьми. Сам глава района заявил, что не знает, по каким причинам было принято решение.

По данным Telegram-канала Mash, Богачёв в тот же день написал заявление об отставке, однако затем его отозвал и продолжал выполнять свои обязанности.

14 ноября главу Кореневского района Курской области Марину Дегтярёву также отправили в отставку. Сообщалось, что решение было принято на встрече руководства области с местными жителями. Причиной отставки стала плохо организованная эвакуация граждан.