Москва, 20 ноября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Отметка о регистрации по месту жительства или снятии с учёта, а также сведения о воинской обязанности являются обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России. Об этом 20 ноября напомнило главное управление по вопросам миграции МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В МВД уточнили, что по желанию гражданина в паспорт могут быть вписаны сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, данные о ранее выданных паспортах, а также документах, удостоверяющих личность россиянина за границей.

Также в российский паспорт можно внести необязательные отметки, включая и группу крови владельца документа. При этом в ведомстве отметили, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо, документ в таком случае будет признан недействительным.

Как передавало ИА Регнум, на портале «Госуслуги» были запущены новые сервисы «Жизненная ситуация», которые предназначены для восстановления и замены документов. Россияне смогут восстановить паспорт, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, включая международное, пенсионные документы и документы об образовании.