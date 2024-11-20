Москва, 20 ноября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Верховный суд России утвердил приговор бывшему капитану спецподразделения ФСБ «Альфа» Борису Чукаеву, которого осудили на 18 лет за убийства предпринимателей.

Global Look Press

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 20 ноября 2024 года оставить приговор Московского городского суда в отношении Чукаева без изменения», — зачитал определение судья Верховного суда.

В 2022 году Мосгорсуд осудил Чукаева на 18 лет колонии строгого режима за убийства и похищения бизнесменов. Затем апелляционная инстанция оставила данный приговор без изменений.

В 2008 году Чукаева убил владельца продуктового рынка в Люберцах Ильи Дворкина и его водителя. По данным следствия, ветеран «Альфы» с сообщниками создал инвесткомпанию для привлечения средств под прибыльные проекты, в которую предприниматели вложили 5 млн рублей. Когда бизнесмен решил забрать свои деньги, его убили.

8 ноября ИА Регнум передавало, что Верховный суд РФ признал законным приговор Игорю Гиркину (псевдоним Стрелков) по делу о публичных призывах к экстремизму. Гиркин был задержан в июле 2023 года.

В январе 2024 года Московский городской суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима в январе. В судебном решении говорилось, что Гиркин через Сеть призывал к экстремистской деятельности.