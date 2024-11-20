Москва, 20 ноября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Из-за нежелания покидать свои дома под угрозой обстрела оказываются не только жители приграничных территорий, но и те, кто пытается их оттуда эвакуировать, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос ИА Регнум.

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Поэтому было принято решение лишить материальной компенсации за ранение или гибель тех жителей, кто, вопреки запрету, отказался уезжать или, наоборот, поехал в закрытые от посещения районы области, подчеркнул губернатор.

По словам Гладкова, власти регулярно пытались донести важность ограничительных мер. Однако уговоры никак не срабатывали. Последней каплей терпения стали события этого года в селе Козинка, когда губернатора спросили эвакуированные оттуда дети, где их родители.

«Рассказываю историю, которая — ну, ад. Я просто сам звоню, говорю, а вы где? Если ваш родитель там, почему это нужно только губернатору или главе? Почему это не нужно ребёнку? Почему там семья не вывозит? «А нас отец не слушает». Я посылаю людей из самооборонного к этому папе. Он в жёсткой категоричной форме говорит «нет», ночью заходит противник на территорию дома, он там на велосипеде бежит из этого дома. Мы направляем машину, машина попадает под обстрел. Чудом, что члены самообороны не гибнут», — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что из-за уважаемого лично им решения «не уходить со своей земли» создаётся угроза для большого количества жизней других людей: спасателей, членов самообороны, администрации, военных, росгвардейцев. Из-за этого и пришлось пойти на радикальны меры.

«Я считаю это крайне жёстким, но единственным верным вариантом поведения власти в нашей ситуации. Люди не должны умирать, не должно такого быть. У нас больше информации, у нас есть ответственность, в том числе уголовная. Поэтому если мы обращаемся к людям, что нужно покинуть населенный пункт, нужно не просто прислушаться, нужно чётко действовать в соответствии с этим. Ситуация такая, когда или чёрное, или белое: нет решения, за которое будут благодарны жители», — подчеркнул глава области.

При этом Гладков отметил, что на выплаты по потере жилья по-прежнему можно рассчитывать.

«Если приехали на машине, мы восстанавливать машину не будем. Восстанавливать жильё, строить — конечно, будем, — подчеркнул Вячеслав Гладков. — Поэтому вопрос не в деньгах, вопрос в человеческих жизнях. И я не знаю других способов, как ещё остановить людей», — заключил он.

В сентября в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Вячеслав Гладков рассказал, что ему приходится иногда даже ругаться с местными жителями, которые не хотят выезжать, эвакуироваться. Он отметил, что, когда происходит самое страшное, родственники начинают вспоминать, сколько местная власть уговаривала покинуть опасную территорию, но человека уже нет, исправить ничего нельзя.