Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Россия шокирована решением США наложить вето на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

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«Шокированы, что Соединённые Штаты применили право вето в отношении искренних усилий по спасению жизней палестинцев и израильтян», — сказал он.

Резолюция требовала «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами» и «немедленного и безусловного освобождения всех заложников». Документ также подразумевал гуманитарную помощь палестинцам и обеспечение выполнения мандата в регионе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября США заблокировали резолюцию СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа. Из 15 голосовавших на заседании стран только Штаты выступили против, в результате чего резолюция не была принята.

5 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Россия прилагает активные усилия по недопущению эскалации ближневосточного конфликта, чтобы не дать ему превратиться в большую войну. Российский лидер уточнил, что данный конфликт должен быть решён только «на общепризнанной международно-правовой основе».

1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла». Россия поддерживает контакты со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке, напомнил он.