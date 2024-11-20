Белгород, 20 ноября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Власти Белгородской области готовятся к тяжёлой зиме, в том числе к возможным перебоям с газом и светом из-за обстрелов, заявил 20 ноября глава региона Вячеслав Гладков.

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В ходе пресс-конференции губернатор ответил на вопрос о возможном ухудшении оперативной обстановки в регионе.

«Готовимся к тяжёлой зиме — готовимся к ситуациям, когда не будет газа, света. Для этого заготовили дрова, закупили генераторы, купили машины, системы РЭБ, квадроциклы», — цитирует Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области.

Также губернатор отметил, что весомую помощь области оказывает федеральный центр и целый ряд регионов, прежде всего Москва. Он выразил благодарность за эту поддержку.

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