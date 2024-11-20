Москва, 20 ноября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Громкая, яркая, эпатажная и заводная музыкальная церемония страны состоялась 19 ноября на сцене LIVE Arena. II церемония вручения премии «Звезды хайпа» отметила всех смелых, откровенных и не боящихся экспериментов исполнителей, от королей хайпа Филиппа Киркорова, «Иванушек International»*, Александра Реввы и Анастасии Волочковой, до восходящих звезд, взорвавших интернет.

«Русская медиагруппа» В Москве состоялось вручение премии «Звезды хайпа»

Даже современных придирчивых зрителей еще можно удивить — это доказала премия «Звезды хайпа», организованная телеканалом RU. TV и радио DFM. Шоу превзошло все возможные ожидания: грандиозность декораций, все самые популярные блогеры и инфлюенсеры на одной сцене, хитовые песни и, конечно, хайповые шутки на грани фола — все это было преподнесено зрителю в уникальном формате.

Концепцию «Звезды хайпа» создаламузыкальный продюсер «Русской медиагруппы» Светлана Столповских. Она была автором не только самого формата, объединяющего блогеров и исполнителей, но и стала ключевой персоной на прошедшей церемонии. Вот как сама Светлана говорит о проекте: «У «Русской медиагруппы» много грандиозных музыкальных проектов, любимых аудиторией. Но именно «Звезды хайпа» позволили нам максимально выйти за рамки, экспериментировать, где-то хулиганить, где-то эпатировать, предлагать зрителю нечто абсолютно новое, быть максимально открытыми и откровенными. Такое в наши дни мало где встретишь».

«Русская медиагруппа» В Москве состоялось вручение премии «Звезды хайпа»

«Сегодня здесь собрались самые-самые яркие звезды хайпа, — отмечает Светлана Столповских. — Очень радостно видеть каждого. Особенно хочется отметить, что артисты креативили с нарядами, поддержали в преддверии зимы дресс-код с валенками, ведь именно звезды хайпа задают тренды. Нашей задачей было показать: у хайпа нет границ, ни креативных, ни возрастных, и главная награда для нас, как для организаторов, видеть переполненный зал».

Все в LIVE Arena было выдержано в единой стилистике, чем отличало премию «Звезды хайпа» от других музыкальных церемоний.

«Русская медиагруппа» В Москве состоялось вручение премии «Звезды хайпа»

Звездная дорожка была стилизована под проезжую часть, проходящую мимо разноцветных морских контейнеров, расписанных граффити. А на сцене появилась гигантская фура, которая метафорически провезла хайп по России: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Челябинску и всему Северу.

Открыло шоу предзаписанное интро, демонстрирующее подготовку к грандиозной церемонии. Долго и кропотливо, как и создавалась сама премия, её автор Светлана Столповских готовила все детали церемонии, чтобы пригнать фуру хайпа в Москву. Следом на сцене появились кумиры молодежи — группа «ЦУ-Е-ФА». Они буквально взорвали зал исполнением композиций «Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ», задав тон всему вечеру.

«Русская медиагруппа» В Москве состоялось вручение премии «Звезды хайпа»

Женя Лизогуб и Лера Симка, а затем Милана Некрасова и Давид Туров заняли места ведущих церемонии. Следом их сменила Оксана Самойлова и её козочка Мими. Для четвероногой премия «Звезды хайпа» стала большим концертным дебютом. Животное вело себя на сцене идеально, повергая зрителей в полный восторг. Последней парой, выступившей в качестве ведущих церемонии, стали Юля Гаврилина и Олег Пилягин, имя которого держалось в секрете до самой церемонии. Именно он вёл и звездную дорожку, задавая гостям каверзные и откровенные вопросы.

Больше всего и звезд, и зрителей поразили статуэтки: эксклюзивные манекены в человеческий рост, каждый из которых был оформлен в уникальной манере — в соответствии с образом исполнителя, которому он вручался и номинацией. Награды готовились очень долго, расписывались вручную так, чтобы отражать собственное «Я» артиста. Таких статуэток российский шоу-бизнес еще не видел!

«Русская медиагруппа» В Москве состоялось вручение премии «Звезды хайпа»

После вручения манекены отправлялись на звездную дорожку — в течение недели уникальные фургоны с логотипами «Звезды хайпа» развезут награды по домам звезд.

Лишь один из лауреатов сразу же забрал свою «статуэтку» — это Филипп Киркоров. Певец отметил, что для него хорошая примета — сразу забирать любые награды домой, какого бы размера они не были, и чего бы это ему ни стоило. Кстати, манекен, врученный Филиппу Киркорову, главному королю хайпа, украшала корона.

В зале публика овациями встречала каждого артиста, получавшего награду от радио DFM и телеканала RU. TV.

«Русская медиагруппа» В Москве состоялось вручение премии «Звезды хайпа»

Лауреаты II премии «Звезды хайпа»: номинация «Камень, ножницы, бумага» и «Хайповый фан» — «Цу-Е-Фа». Именно эта группа победила в голосовании фан-клубов в сети; номинация «Откровение года» — МОНА; номинация «Хайп под маской» — Tinderlybae*; номинация «Хайп под куполом» — Мари Краймбрери; номинация «Чувственный хайп» — Ханна и Кирилл Мойтон; номинация «Хайп с паспортом» — Милана Стар; номинация «Ласковый хайп» — Амирчик; номинация «ХайпоЗОЖ» — Саша Стоун; номинация «Тополиный хайп» — «Иванушки International»*; номинация «ВК на хайпе» — Тима Акимов; номинация «Обрезание года» — Марко; номинация «Хайповый старт» — Venera*; номинация «Сверхразум» — Катя Лель; номинация «Третий лишний года» — Ваня Дмитриенко и «5 утра»; номинация «Хайпожор выше гор» — Blizkey; номинация «Покровительница хайпа» — Аня Покров; номинация «Хайпаризма» — Wallem*; номинация «Малиновый пирожок» — Артур Пирожков и Хабиб; номинация «Кутюрный хайп» — VAVAN и Галибри; номинация «Кучерявый хайп» — Miidas*; номинация «Конфуз года» — Konfuz; номинация «Хайпожорка» — Юля Гаврилина; номинация «Зверь хайпа» — Bearwolf*; номинация «Хайп в шпагате» — Анастасия Волочкова; номинация «Тюнинг года» — Филипп Киркоров и Margo*; номинация «Межрасовый хайп» — RASA*; номинация «Киндер хайп» — Kamil KiKiDo* & Стэйси; номинация «Главный по Майами» — Филипп Киркоров и Олег Майами; номинация «Король хайпа» — Филипп Киркоров.

«Русская медиагруппа» В Москве состоялось вручение премии «Звезды хайпа»

Звезды с радостью делились своими эмоциями от шоу.

«Здесь полный зал, — подчеркнули солисты группы «Иванушки International»*. — Ведь главное — придумать классную концепцию. А такое количество популярных молодых артистов — как можно сюда не прийти?! Конечно, очень правильно проводить такую премию, продолжайте в том же духе! Мы уже выступали в прошлом году на шоу «Звезды хайпа», нам приятно, что мы здесь и являемся частью этой коллаборации, когда вместе выступают новоиспеченные звездочки и суперзвезды — как Иванушки International*».

«Очень приятно стать обладателем титула «Звезды хайпа», — также отметила представительница плеяды восходящих звезд Аня Покров. — Хайп — это мы! Большое спасибо телеканалу RU. TV! «Звезды хайпа» — очень клевая премия. Молодежь, движуха, много танцев, много песен. Я считаю, что это самая яркая премия в этом году. Спасибо».

Примечательно, что, несмотря на позднее завершение церемонии, 12-тысячный зал был переполнен до самого конца. Зрители буквально гудели и взрывались, встречая каждого нового звездного исполнителя.

Премия «Звезды хайпа» благодарит каждого артиста и гостя, которые были в этот вечер в LIVE Arena! Готовимся зажигать через год!

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*Интернешнл, Тендерлибае, Венера, Валлем, Мидас, Бервольф, Марго, РАСА, Камиль Кикидо.