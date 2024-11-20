Курск, 20 ноября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Украинские боевики сожгли в Курской области 14 деревень, уничтожили 1139 предприятий, убили сотни тысяч голов скота, а также украли сотни тысяч тонн зерна, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.

U. S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

«Украинские военные разрушили 1139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а также почти дотла сожгли 14 деревень. 300 тыс. голов свиней убито украинскими нацистами, 27 тыс. голов крупного рогатого скота. На наших складах лежало 350 тыс. т зерна, уже убранного — всё это украдено нацистами, вывезено на территорию Украины. Вывезена вся техника, которую они смогли захватить в нашей Курской области», — сказал он.

Иванов уточнил, что сельское хозяйство в регионе сейчас пребывает «в упадке» из-за того, что более 600 га пахотных земель находится в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября в Курской области тысяча брошенных бойцов ВСУ оказались в полном окружении российских военных. За сутки при попытке покинуть заблокированную ВС РФ территорию около 100 военных ВСУ были ликвидированы.

19 ноября в Минобороны сообщили, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 900 тыс. бойцов. Кроме того, отмечается, что число погибших и раненых бойцов украинских формирований в 2024 году превысило суммарные потери киевского режима за два первых года спецоперации.