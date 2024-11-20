Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников.

Global Look Press

Данный проект был подготовлен десятью непостоянными членами СБ ООН. Резолюция требовала «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами» и «немедленного и безусловного освобождения всех заложников».

Также документ подразумевал обеспечение палестинцев в анклаве гуманитарной помощью и беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в сам сектор Газа. Отдельно в тексте была прописана роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которому призвали предоставить возможность «выполнять свой мандат».

В итоге из 15 голосовавших только Штаты выступили против, в результате чего резолюция не была принята.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума заявил, что в настоящий момент необходимо прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы свести к минимуму страдания палестинского народа.

5 ноября Путин также отметил, что Россия прилагает активные усилия по недопущению эскалации ближневосточного конфликта, чтобы не дать ему превратиться в большую войну. Российский лидер уточнил, что данный конфликт должен быть решён только «на общепризнанной международно-правовой основе».