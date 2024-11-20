Москва, 20 ноября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Кремле знают о попытках Киева взорвать «Турецкий поток», сообщил 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP/TASS/Alberto Pezzali

Ранее в этот день в немецком издании Der Spiegel была опубликована статья, в которой утверждалось, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный санкционировал теракт на «Северном потоке» и предложил осуществить аналогичный теракт на «Турецком потоке».

Глава государства ранее упоминал об этих попытках Киева, сказал Песков.

«Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», — сказал пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, по данным немецкого издания, теракт на «Северном потоке» был осуществлён «добровольцами» из числа граждан Украины, а глава киевского режима Владимир Зеленский узнал о подготовке операции уже после её начала. По тем же данным, попытка организовать аналогичную диверсию на «Турецком потоке» не увенчалась успехом.

Путин в июне 2024 года заявил, что Россия неоднократно фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам по дну Черного моря, в том числе по «Турецкому потоку». Корабли, которые охраняют эти газопроводы, подвергаются постоянным атакам, сказал президент. Последняя на тот момент атака была осуществлена в мае, отметил глава государства.

В конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны две нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока — 2». Путин назвал это терактом и подчеркнул, что подобное нельзя было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он также указал на то, что в Европе не ведут расследования обстоятельств диверсии.

Spiegel в сентябре 2024 года сообщал, что газопроводы якобы подорвали дайверы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы, которые взяли для этого в аренду яхту «Андромеда». Эксперты назвали эту версию несостоятельной, так как яхта неспособна принять на борт столько взрывчатки, сколько было нужно для диверсии, и оборудование, необходимое для работы на глубине 500 м.

Подорвать находящиеся на дне моря газопроводы «Северный поток» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО, отмечал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. У военно-морских сил Украины нет ни оборудования, ни специалистов для таких операций, подчеркнул он.