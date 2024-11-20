Казань, 20 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Полностью импортозамещённая лаборатория Ту-214 в среду совершила свой первый полёт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале управляющий директор АО «Туполев» и первый заместитель гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Константин Тимофеев.

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Сегодня впервые поднялся в воздух Ту-214 с бортовым номером RA-64 509, которому летом этого года восстановили лётную годность и переоборудовали в летающую лабораторию.

Как сообщали в июне 2024 года в Telegram-канале представители ОАК, воздушное судно собирались использовать для испытаний ряда узлов, составных частей систем и бортового оборудования по программе полного импортозамещения, а также для модернизации и дальнейшего развития платформы Ту-214.

«Этот самолёт станет первым за последние десятилетия абсолютно российским самолётом. Можно сказать, что он будет «прародителем» линейки полностью отечественных «туполевых», — добавил Константин Тимофеев.

Как передавало ранее ИА Регнум, авиакомпания S7 заключила меморандум о поставке от Казанского авиастроительного завода 100 новых лайнеров Ту-214. Документ был подписан в филиале АО «Туполев» в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова, о чём сообщила 18 сентября его пресс-служба.