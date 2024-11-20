Москва, 20 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Масштабную программу восстановления Донецка примут до конца 2024 года, заявил 20 ноября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Программа масштабная, она сопоставима с масштабами (программ восстановления — Прим. ред.) Мариуполя, Волновахи, потому что там много разрушений и много чего не было сделано в предыдущие годы», — рассказал Хуснуллин журналистам после пленарной сессии форума «Транспорт России».

По его словам, запланированы модернизация коммунальной и социальной инфраструктуры, а также ремонт дорог. Зампред правительства отметил, что до недавнего времени в Донецке не было возможности полноценно проводить работы по восстановлению, поскольку объекты находились в зоне обстрелов артиллерийских орудий ВСУ.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что временные администрации будут созданы Россией во всех населённых пунктах, которые недавно были освобождены в новых регионах РФ. Он также добавил, что местные жители получат выплаты.

Вице-премьер уточнил, что сейчас появилась возможность приступить к активному восстановлению Северодонецка и Лисичанска, поскольку линия фронта отодвинулась от этих городов.