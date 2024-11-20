Москва, 20 ноября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — лицо западной русофобии, который сперва блокирует мирные процессы по Украине, а затем поддерживает их «борьбу», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Boris Johnson/Global Look Press Борис Джонсон

«Борис Джонсон в своих соцсетях поддержал борьбу киевского режима за «свет». Именно он заблокировал Украине ведение весной 2022 года переговоров и тем самым обрёк этот народ на бойню до последнего украинца», — указала она в публикации, назвав политика «лицом западной русофобии».

Захарова саркастически уточнила, что публикация Джонсоном фотографии в футболке с принтом в поддержку Украины точно «поможет» исправить ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года член переговорной группы Украины, депутат Верховной рады Давид Арахамия рассказал, что российско-украинские переговоры сорвал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который убедил Киев отказаться от уже достигнутой договорённости и продолжать боевые действия. Джонсон позднее сказал, что эти заявления не соответствуют действительности.

13 ноября Захарова прокомментировала слова британского политика о возможной отправке войск на Украину, заявив, что Джонсон после своей отставки продолжает разжигать и провоцировать военный конфликт на Украине. Дипломат добавила, что Лондон не первый год вовлечён в антироссийскую деятельность, включая участие в терактах, предоставление Киеву оружия и разведданных для ударов, а также направление сотрудников спецслужб для координации боевых и террористических акций против РФ.