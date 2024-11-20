Москва, 20 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Трассу М-12 «Восток», которая на данный момент соединяет Москву и Казань, продлят до Екатеринбурга в 2025 году, заявил 20 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

«Мы в следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — сказал вице-премьер пленарной сессии форума «Транспорт России» в Москве.

Хуснуллин также отметил, что меньше чем за год с момента открытия М-12 Москва — Казань по трассе было совершено 42 млн поездок.

5 октября правительство России выделило 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток».

Средства направят на обустройство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода поселений Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. Также будут реконструированы ещё два участка дорог на территории Республики Татарстан.

Как сообщало ИА Регнум, трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани планируется продлить до Владивостока. Стройка рассчитана до 2030 года и обойдётся в 600 млрд бюджетных рублей.

После реализации трасса будет называться «Россия», а на границе с КНР дорога будет выходить на Казахстан, Монголию и КНР через модернизированные пограничные переходы, что упростит автомобильную логистику со странами Азии.