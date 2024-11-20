Киев, 20 ноября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Украинские власти заочно приговорили художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, народного артиста РФ Владимира Машкова к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Отмечается, что Машкова признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и пропаганде военного конфликта.

«Осуждённому назначено наказание — 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Машков был сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина в ходе избирательной кампании, стартовавшей в декабре 2023 года. Артист заявлял, в частности, что мир и Россия находятся в переломном моменте, и призывал россиян сплотиться перед лицом попыток отменить всё русское.

На Украине в марте 2024 года возбудили дело в отношении Машкова. Основанием стало его участие в избирательной кампании перед выборами президента и публичная поддержка действий России. В июле Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внёс артиста в список лиц, якобы угрожающих национальной безопасности.