Москва, 20 ноября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днём рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Главе Русской православной церкви 20 ноября исполнилось 78 лет.

«Владимир Путин по телефону тепло поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 78-летием», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября, в День народного единства, президент посетил выставку «Православная Русь» в московском Манеже. Путина сопровождали дети бойцов специальной военной операции и участники молодёжных организаций. Экскурсию для президента, детей и активистов провели патриарх Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.