Москва, 20 ноября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Столичный проект «Зима в Москве» охватит все районы города, сообщил председатель комитета по туризму Евгений Козлов. Так, проект объединит более 1,9 тысячи локаций.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы будем реализовывать проект «Зима в Москве», где жители смогут поделиться своими талантами и идеями, организовывать мероприятия, а также посещать полюбившиеся зимние фестивали», — сказал Козлов.

Козлов отметил, что на сегодняшний день вся традиционная зимняя инфраструктура для жителей и гостей уже подготовлена. «В «Коломенском» будет новый каток, обновятся катки на «Красной Пресне», в саду имени Баумана, в парке 50-летия Октября и в саду «Эрмитаж», — добавил председатель комитета.

Козлов также уточнил, что в рамках «Зимы в Москве» город украсит 4,5 тыс. цветовых конструкций и арт-объектов.

Сергей Собянин сообщил, что проект «Зима в Москве» стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы. Как и завершившийся проект «Лето в Москве», он придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

В проект впишутся крупнейшие зимние фестивали города, в том числе «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие». Всего столица подготовила 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для москвичей. Начало работы лыжных трасс и некоторых других объектов будет зависеть от погодных условий.