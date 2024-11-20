Москва, 20 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Российские военные освободили посёлок Ильинка на кураховском направлении в ДНР, следует из ежедневной сводки о ходе спецоперации, опубликованной 20 ноября в Telegram-канале Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Накануне российские военные освободили село Новоселидовка, расположенное в 4 км к северу от Ильинки. Ильинка находится на правом берегу Кураховского водохранилища напротив города Курахово, занимающего левый берег водоёма.

Курахово является одним из крупнейших опорных пунктов украинской армии в этом районе. За последний месяц ВС РФ освободили на этом направлении ряд населённых пунктов, в том числе Кураховку, Волченку, Измайловку, Парасковиевку, Новоукраинку, Шахтёрское, Степановку и город Горняк.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики используют тактику «волчьей охоты», чтобы освобождать от украинских сил населённые пункты на кураховском направлении. Они разбиваются на мелкие группы и, окружая противника, загоняют его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, у подразделений ВСУ не остаётся возможностей для удержания позиций, что вынуждает их сдаться в плен.