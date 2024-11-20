Москва, 20 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Количество участников Московской молодёжной экспедиции в Антарктиду, стартующей 26 ноября, увеличилось до 13 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Mos.ru

Власти столицы объявили состав участников экспедиции, число которых выросло по результатам отбора с 11 до 13 человек. Среди них оказались восемь школьников и пять студентов колледжей.

«В этом году по просьбе самих ребят впервые состоится поход в Антарктиду. Интерес среди молодёжи оказался настолько высоким, что мы приняли решение увеличить количество участников до 13 человек. Поздравляю ребят и желаю удачи в их увлекательном путешествии», — рассказала Ракова.

Отбор участников состоял из пяти испытаний, среди которых были «Антарктический диктант», приключенческая гонка и учебно-тренировочные сборы.

Лучшими стали Леонид Ахматшин из медицинского колледжа № 2, Екатерина Курнявцева из Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», Николай Бельков из колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, Виктория Александрова из технологического колледжа № 21, Григорий Ивлиев из Московского образовательного комплекса «Запад», Александра Шишкина из школы № 1553 имени В. И. Вернадского, Кирилл Семутников из Московской школы на Юго-Западе № 1543, Варвара Трунилина из школы № 171, Егор Скиба из ГБОУ «Пятьдесят седьмая школа», Данил Зуев из школы № 2087 «Открытие», Вера Негачева из школы № 1580, Евгений Швайгхофер из школы № 1852 и Елизавета Брайловская из школы № 883.

По прибытии участников разделят на два отряда. Школьникам предстоит проводить исследования по заданию российских институтов. Студенты же будут обеспечивать жизнедеятельность команд: следить за здоровьем членов экспедиции, отвечать за связь, готовить и заботиться о жилом модуле. Кроме того, ребята будут вести постоянную видеотрансляцию и фиксировать свои эмоции на камеру.

Как подчеркнула Анастасия Ракова, антарктическая экспедиция станет уникальной возможностью внести вклад в научные исследования, чтобы лучше понять экосистему континента. Вся экспедиция пройдёт под руководством директора центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» кавалера ордена Мужества Матвея Шпаро и руководителя исследовательских экспедиций в Арктике и Антарктике кандидата биологических наук Ивана Смирнова.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января президент Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства и президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии по видеосвязи. «Восток» является российской антарктической научной станцией, единственной внутриконтинентальной для России.