Таймырский район, Красноярский край, 20 ноября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Специалисты Арктического научного центра «Роснефти» и ученые ведущих российских научных институтов подвели итоги первого полевого сезона программы сохранения биоразнообразия «Тамура». Корпоративная программа исследований ставит перед собой цель актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных региона, а полученные данные позволят сделать выводы о состоянии экосистем и разработать меры по сохранению биоразнообразия районов Крайнего Севера.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» подвела итоги сезона научных исследований в Арктике

В мероприятии приняли участие представители «Роснефти», ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), Сибирского федерального университета (СФУ), а также специалисты «Биотехнологического кампуса».

В первом сезоне «Роснефть» организовала пять экспедиций на севере Красноярского края. Ученые исследовали на западном Таймыре карскую субпопуляцию белого медведя, дикого северного оленя и редкие виды птиц. Общая протяженность авиамаршрутов составила почти 17 000 км, водных — более 3000 км.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» подвела итоги сезона научных исследований в Арктике

В устье реки Енисей на Бреховских островах ученые изучали редкие виды птиц. На орнитологической территории международного значения зафиксировано 60 видов, среди которых сапсан, казарка, водоплавающие синьга и морянка, а также сибирские теньковки, белобровики и бурые дрозды. Ученые отметили перемещения малых лебедей, гусей, уток и чаек. Исследование позволит уточнить численность и видовой состав стай.

На северо-западном побережье Таймыра и островах Карского моря ученые провели учет белых медведей в безлёдный период. Всего было зафиксировано 50 арктических хищников. Для мониторинга сезонной миграции животных, их активности, изучения родовых берлог и мест кормления на ряд особей были надеты передатчики со спутниковыми радиометками. Причем впервые в российской практике такие передатчики надели не только на самок, но и на самцов. В 2025 году ученые планируют провести первый в российской практике полномасштабный авиаучет карской субпопуляции белого медведя.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» подвела итоги сезона научных исследований в Арктике

В рамках программы «Роснефть» совместно с СФУ продолжила многолетние исследования популяции дикого северного оленя. Ученые прошли более тысячи километров по реке Пясина и её крупным притокам, а площадь авианаблюдений составила 360 тыс. кв. км. На острове Сибирякова была они обнаружили группировку животных численностью не менее 100 особей. Также они зарегистрировали уникальный случай преодоления оленем водного пространства протяженностью 12 км.

Кроме того, ученые рассказали об уникальном проекте по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Это совместный проект «Роснефти», «Иннопрактики» и «Биотехнологического кампуса». В числе первоочередных работ, проводимых уже сегодня — сборка наиболее качественного полного референсного генома белого медведя. Полученные данные позволят не только оценить состояние популяции, но и сделать прогноз по её численности, а также разработать охранные мероприятия.