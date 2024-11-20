Хельсинки, 20 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Центральная криминальная полиция Финляндии приступила к уголовному расследованию инцидента с телекоммуникационным кабелем, идущим по дну Балтийского моря. Заявление об этом опубликовано 20 ноября на сайте ведомства.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

Отмечается, что после предварительного расследования возбуждено уголовное дело по факту повреждения морского кабеля, проложенного от Хельсинки до немецкого Ростока. Решение принято во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Финляндии.

«В настоящее время предполагаемое преступное деяние расследуется как злоумышленное причинение ущерба при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах», — указано в заявлении.

Накануне запрос о расследовании поступил от финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia, добавили в полиции.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября о повреждении подводного кабеля C-Lion1 сообщили финская газета Ilta-Sanomat и государственный оператор Cinia. В компании отметили, что обычно восстановительные работы на морских кабелях длятся от пяти до 15 дней. Министерства иностранных дел Германии и Финляндии выразили беспокойство в связи с произошедшим и заявили, что проводится тщательное расследование.

Позже директор по технологиям литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс сообщил о повреждении ещё одного кабеля, проложенного под водой между Литвой и Швецией.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, в случае с кабелем C-Lion1 «речь идёт о диверсии». Британская газета The Times со ссылкой на экспертов сообщила, что инцидент якобы мог быть «тренировкой» для более масштабной атаки со стороны России. При этом никаких доказательств этой версии издание не привело.

По информации Financial Times, Швеция изучает причастность китайского сухогруза к повреждению кабелей. Судно Yi Peng 3 проходило в этом районе, когда двигалось из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид. Перемещения торгового судна отслеживали ВМС Дании.

Обрыв кабеля между Финляндией и Германией может свидетельствовать о том, что провокация идёт со стороны англосаксов, а делается это для того, чтобы США могли улучшить свою управляемость этим регионом, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Безосновательные обвинения в адрес России, якобы причастной к повреждению двух подводных кабелей связи в Балтийском море, являются абсурдом, заявил 20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.