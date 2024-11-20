Люберцы, Московская область, 20 ноября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Нелегальный мигрант, забивший насмерть пятимесячную дочь в подмосковных Люберцах, держал жену и детей в страхе, а также заставлял жить по своим законам. Он запирал их дома, отбирал телефоны и запрещал сидеть в социальных сетях. Об этом ИА Регнум сообщили родственники.

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19 ноября в одной из квартир в подмосковном рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы 28-летний Муроджон избил свою пятимесячную дочь. Девочка скончалась на месте. В этой квартире мужчина жил вместе с 29-летней супругой Мариной и тремя детьми (пятимесячной дочкой, полуторагодовалым сыном и восьмилетней дочерью Марины от первого брака). Журналисты ИА Регнум разыскали родственников бывшего мужа Марины Владимира. Они рассказали, что Муроджон давно держал всю семью в страхе и устанавливал дома свои порядки.

«Он их всех дома запирал, никуда не выпускал. Я слышал, что он у Марины и дочки её отбирал телефон, звонить не давал никому, общаться с родственниками. Заставлял их жить по мусульманским законам, если попала в такие отношения, оттуда уже не убежишь», — объяснил собеседник агентства.

Родственники рассказали, что из-за новых отношений матери, старшая дочь перестала с ней общаться и оборвала все связи, девочка уже несколько лет живёт с отцом.

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«Даже дочь отказалась от матери. Старшая дочь сразу сказала, что будет жить с папой, когда дело до развода у них дошло. Она живёт с Володей и его новой семьёй. Ей сейчас 11 лет. Она мать даже из телефона удалила, не хочет с ней общаться. А младшая осталась с матерью, только после того, как это всё случилось отец смог её забрать. А раньше даже видеться почти не мог, потому что ему Муроджон не давал ребёнка навещать. Мы хотели её забрать к себе, да как, не станешь же с ним драться? Вдруг Володя его в драке убьёт, потом ещё и сидеть за него», — рассказал родственник.

Родственники бывшего мужа Марины очень сочувствуют, что женщина потеряла ребёнка при таких ужасных обстоятельствах. Но узнав об этом, не были удивлены.

«Если честно, что-то плохое рано или поздно могло с ней случиться. Она, как бы это правильно сказать, как будто искала «приключений», знакомства у неё были странные. Когда она ещё была замужем за Владимиром, уже «крутила шашни» с сомнительными персонажами. Мы не верили, пока сами не увидели её в обнимку с каким-то мигрантом. Ну сами посудите, муж с ней развёлся, когда узнал, что она беременна от другого. Не нам судить, ужасно, что такое произошло, очень жаль ребёнка. И мать жалко, какая бы она ни была», — поделился источник.

Сейчас родственников больше заботит судьба восьмилетней девочки, которую удалось забрать к отцу. Они волнуются, что за время проведённое с матерью и Муроджоном, она могла получить неизгладимые психологические травмы.

Жестокое убийство младенца произошло 19 ноября в одной из квартир в подмосковном рабочем посёлке Малаховка. Отец забил пятимесячную девочку до смерти за громкий плач. Мужчину задержали, он оказался гражданином Таджикистана, который находился в РФ незаконно.